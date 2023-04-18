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Okan Buruk kazanan 11'i bozmadı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de değişikliğe gitmedi.

Giriş: 18.04.2023 - 20:44 | Güncelleme: ABONE OL
Okan Buruk kazanan 11'i bozmadı
AA

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Corendon Alanyaspor karşısına, Yukatel Kayserispor'a karşı oynadığı ilk 11 ile sahaya çıktı.

Galatasaray maça; Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveria, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kaan Ayhan, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata oturdu.

Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir ise maçın kadrosuna alınmadı.

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, 29. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Son maçın ilk 11'inde kendilerine yer bulan isimlerden Furkan Bayır'ın yerine Leroy Fer, Jure Balkovec'in yerine Yusuf Özdemir ve Umut Güneş'in yerine de Arnaud Lusamba ilk 11'de sahaya çıktı.

Corendon Alanyaspor'un Galatasaay karşısındaki ilk 11'i; Alex Runarsson, Pedro Pereira,Khadim Rassoul, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Idrissa Doumbia, Arnaud Lusamba, Efecan Karaca, Ivan Cavaleiro, Ahmed Hassan'dan oluştu.

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