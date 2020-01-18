18 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’in 18. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 4-1’lik farklı bir skorla geçerek ikinci devreye başladı. Maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İkinci yarıya iyi başlamak istiyorduk. Son 2 maçta ilk yarılara çok iyi başlangıç yapan ve sonucu ilk yarılarda alan bir takımdık. Bugün de aynısını yaptık. Maçın 10. dakikasından ilk yarının sonuna kadar iyi işler yaptık ve 4 gol bulduk. İkinci yarı ise skorun avantajıyla oynadık. Rakip zaman zaman kalemize geldi. Oyuncularımın performanslarından çok memnunum. İyi bir kamp dönemi geçirdik. İyi yoldayız. İyi işler yapıyoruz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Her geçen gün üstüne koyan ve daha iyi bir futbol oynamak istediklerini aktaran Buruk, "Demba Ba ile Crivelli'nin iyi bir ikili olması hücum anlamında bizi sevindiriyor. Gelişen ve daha iyi işler yapan takım olma yolunda ilerliyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnsanların bize verdikleri değeri devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Deneyimli çalıştırıcı, gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düşen Demba Ba ile ilgili bir gazetecinin 'Demba Ba gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ama sahada kalarak kırmızı kart görüp Türkiye Kupası'nda da cezasını çekme durumu vardı. Bunu yapmadınız ve nasıl yorumluyorsunuz?' sorusunu, "Birincisi etik olmak. Etik davranıyoruz. Bilerek kırmızı kart görmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hiç başvurmadım. Oyuncu değişikliği yapacaktım. Demba Ba'yı 45'te mi çıkarayım ya da 10-15 dakika daha mı oynasın diye düşündüm. Daha sonra sakatlandı, Mehmet Topal'ı çağırmıştık. O anda sarı kart gördüğü pozisyon ortaya çıktı. Böyle bir şey yaşadık. Hayırlısı olsun. Bir yerde de cezalı duruma düşecekti. Bu Fenerbahçe maçı oldu. Diğer arkadaşlar Fenerbahçe maçında en iyisini yapacaktır" diye cevap verdi.
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