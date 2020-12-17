Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Medipol Başakşehir sahasında Turgutluspor’u 7-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, uzun zamandır maç kazanmayan bir takım oldukları için bu maçın çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bunların yanında özellikle genç oyuncuları kazanmak, şansı iyi değerlendirmeleri önemliydi. Bütün hepsinin iyi geçtiğini görüyorum. Ayrıca maç eksiği olan oyuncular için çok önemli bir karşılaşma oynadık. Hem skor olarak hem oyun olarak istediklerimizi sahaya yansıttık ve 7-0’lık galibiyetle bu akşam noktalıyoruz. Rakibimizde oyun formatı olan bir takımdı. Maçın 90 dakikası boyunca iki takımda kart görmedi. Hakem de maçı güzel yönetti. Skor anlamında ve oyun anlamında istediğimizi aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.
"GIULIANO VE CHADLI ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULAR"
Giuliano ve Chadli’nin çok önemli oyuncular olduğunu ifade eden Buruk, “Güzel bir maç geçirdiler. Uzun süreli oynamalarının faydalı olacağını düşünüyorduk. Aleksic uzun zamandır oynamıyordu ve o bugün 90 dakikaya yakın sahada kaldı. Giuliano ve Chadli sezon başlarını kendi takımlarında geçirememiş ve maç temposuna direk soktuğumuz oyunculardı. Giuliano’ya yüzde yüzünü buldurmaya çalışıyoruz. Kendisi çok iyi bir karakter. Bugün de oyun içerisinde gerçekten kalitelerini ortaya koydular. İnşallah onları bundan sonraki dönemde iyi bir şekilde kullanacağız. Zorlu bir fikstüre giriyoruz burada bütün oyuncularımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'NİN YAŞADIĞI KAYIPLAR HER TAKIMIN BAŞINA GELEBİLİR"
Kendilerinin 4 maçlık kötü bir periyotla başlayıp sonra 4 maç kazandıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Tekrar çıkışa geçmek istiyoruz. 6 gün sonra maça çıkacağız. Hafta sonunu dinlenerek geçireceğiz ama Fenerbahçe maç oynayacak. Bu zamana kadar biz oynadık, rakipler dinlenerek çıktı. Şimdi biz çıkacağız. Artık puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Fenerbahçe’de kendi sahasında 3 maçtır yaşadığı kayıp var ve bu her takımın başına gelebilir. Çok erken bazen konuşuyoruz. Sezon başlıyor, 3- 5 maç sonra favori ortaya çıkartıp takımları aşağıya indiriyoruz. 30 hafta daha var ve bu maraton içerisinde her takım iyi bir performans sergileyip aşağı düşebilir. Korona virüs vakaları ve sakatlıkların olacağı bir süreç var. Bu süreç içerisinde takımları değerlendirmek için erken. Şu anda bütün takımların şampiyon olmak için şansları var. Bazen 4 haftada yaşadığımız periyoda girdiğinizde 8 puan geriye düşebiliyorsunuz. Biz kendi takımımıza odaklanacağız” şeklinde konuştu.
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