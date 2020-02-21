21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Teknik direktör Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
"Bizim için en kötü senaryo maça gol yiyerek başlamaktı." diyen Buruk, "Erken gol rakibimize güven verdi ve psikolojik anlamda geriye düşmemize neden oldu. İlk yarı rakibin üstünlüğüyle geçti. Maçın büyük bölümü bizden daha iyi oynadı. Belki sonlara doğru 15 dakika oyuna ortak olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Rakibe sahada çok boş alan verdiklerinin altını çizen Başakşehir Teknik Direktörü, sözlerine şöyle devam etti:
"Açıkçası rakibimizin performansı beni şaşırttı. Hem izlediğimiz hem de analizini yaptığımız takımın çok daha üzerinde bir oyun oynadılar. Biz buna izin verdik. Ama ikinci maçta buna müsaade etmeyeceğiz."
İstanbul'da oynanacak rövanşta "zor olanı yapmak istediklerini" kaydeden Buruk, "Rakibimiz gibi bizim de aynı şekilde sahamızda yenme şansımız devam ediyor. 2-0 bize tur attırır. Attığımız gol bizi tur içinde tuttu. İnancımızı kaybetmedik. Aynı inançla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Buruk, Başakşehir'in son haftalarda iyi futbol oynamadığının farkında olduklarını da dile getirerek, "Oyun olarak iyi değiliz. Beşiktaş maçında da böyleydi. Düzeltmemiz gereken şeyler olduğunu biliyoruz. İnişler çıkışlar her takımda olur. Biz de şu anda bunu yaşıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Ligde de Sporting ile rövanş maçında da değişimler yapacağız." şeklinde konuştu.
Bu arada, maçı Jose Alvalade Stadı'nda izleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma biter bitmez stattan ayrıldı.
Medipol Başakşehir takımının ise cuma günü öğlen saatlerinde özel tarifeli bir uçakla Lizbon'dan İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.
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