Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk'la gelecek sezon için anlaşma sağlanamadı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ve başkan yardımcısı Ali Zeki Saruhan, İstanbul'da Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, görüşmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağlayamadık. Okan hocamızla seneye beraber olamayacağız. Ailevi koşullar gereği teklifimize teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

Bakır, Buruk ve ekibine teşekkür ederek başarı diledi.

"İNŞALLAH BEŞİKTAŞ OLUR"

Çaykur Rizespor Hasan Kartal, Okan Buruk'la ilgili olarak şunları söyledi: "Okan hocamız biraz ailesine zaman ayırmak, ailesiyle beraber olmak düşüncesi gibi mazeretlerinden dolayı İstanbul'u tercih etti. Ben dilerim ki İstanbul'da iyi takımlarımızda hocalık yapsın. Ben Okan Buruk'un Beşiktaş'ta olmasını tercih ederim. Sonuçta onlar da kartal."

BURUK'TAN VEDA PAYLAŞIMI

Teknik direktör Okan Buruk, Instagram hesabından Çaykur Rizespor'a veda paylaşımında bulundu: