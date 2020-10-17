"Oyun olarak sahada kendi kalitemizi, kendi enerjimizi istediklerimizi doğru bir şekilde hem taktiksel hem fiziksel olarak üstünlüğümüzü sahaya koyduk." diyen Buruk, şunları kaydetti:

"Pas yapan, pozisyona giren, gol atan, iyi savunma yapan bir takım olarak haklı galibiyet aldık. Biz özelikle golü bulduktan sonra oyunu daha iyi götürdük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 4 haftalık zorlu süreç geçirdik. 5. haftada çok önemli bir deplasmanda önemli bir takıma karşı galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü oynayacağımız Avrupa müsabakası için tekrar hazırlanmaya başlayacağız."