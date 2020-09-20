Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçı değerlendirdi. Buruk'un açıklamaları şöyle:
"Hakem biraz maçın altında kaldı, bu kadar önemli karşılaşmayı kaldıramayacağını gösterdi.
Dejavu yaşıyoruz, aynı şeyleri geçen sezon da yaşayacağız. 17 maç sonra ilk oldu. Belli bölümler dersem doğru olmaz... İlk yarıda erken gol yedik, ikinci yarıda oyun bizdeydi ama az ürettik. 76'ya kadar Galatasaray'ı kendi sahasına yasladık ama skoru bulamadık, bir golü bulabilseydik her şey daha farklı olabilirdi. İkinci gol zaten sürpriz... Biz yaptığımız hamlelerde biraz daha ofansif hamleler yaptık ama skoru yapamadık. Galatasaray'a 76'dan sonra net pozisyonlar verdik. Galatasaray'ı kutluyorum.
Bu maç çok kötü bir oyun diyemeyiz, büyük bölümde gole yakındık ama yapamadık. 76'dan sonra farklı bir oyun oldu. Belirli mevkilerde yeni transferlerimiz var, Milli Takım arasından sonra daha güçlü döneceğimizi düşünüyorum. Biraz zamana ihtiyacımız var."
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