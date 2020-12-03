Maçın iki yarısını ayrı ayrı değerlendiren Okan Buruk, "Maça başlangıcımız iyi değildi, çıkardığım kadroyla rakibe baskı yapıp hücumda üretmek olmayı düşündük. Birkaç oyuncunun kötü oyunu takımı etkiledi, net pozisyonlar verdik. Gol olacak pozisyonlar gol olmadı, gol olmayacaklar gol oldu. İkinci yarındaki iyi oyunumuz, oyuncu değişikleri oldu. Çok iyi bir ikinci yarı oynadık. Rakibimizin daha çok pozisyona girdiği maçın sonunda yediğimiz golle mağlup olduk, güzel bir maç oldu" dedi.

"YEDİĞİMİZ GOLLERE ÇÖZÜM BULMALIYIZ"

Son dönemde çok gol yemelerini değerlendiren Buruk, "Çok gol attık, çok gol yedik. Yediğimiz gollerde takım savunması önemli ama bireysel hatalar ve son maçlarda penaltı ve VAR kararları oldu. Buna bir çözüm bulmalıyız. Çok fazla antrenman yapacak vaktimiz de olmadı. 3 günde bir maç oynuyoruz. Ofansif oyun düşünen takımız, 4 gol yedik ama Avrupa´nın az gol yiyen takımına 3 de gol attık" diye konuştu.

Geniş bir takıma sahip oldukları için farklı oyuncuları sahaya sürmeye devam edeceklerini dile getiren Buruk, "3 gün önce Mahmut oynadı bugün de Berkay başladık. Maç maç oyuncularımızı değiştireceğiz. Manchester maçını Berkay ile kazandık, futbol sonuç oyunu, her şey sonuca göre değerlendiriliyor. Sonuç ön planda, sonucu alan hoca doğru 11 çıkarmış oluyor. Hangi sistem, hangi oyun, hangisi mental olarak hazır, doğru bilmek lazım. Maç paylaşımın devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularımız maç maç değerlendireceğiz. Geniş bir kadromuz var" açıklamasında bulundu.

"İNŞALLAH İRFAN´I AVRUPA ÇAPINDA BİR OYUNCU KONUMUNA GETİRİRİZ"

İrfan Can´ın oyunundan da övgüyle bahseden Buruk, "İrfan özellikle ikinci yarıda çok iyi oyun oynadı. İlk yarı kötü oyunda kayboldu, gollerde değil benim gözümde takım savunmasını da iyi yaptı. Hem toplu oyun, hem de topsuz oyunu doğru oynarsa Avrupa çapında önemli oyunculardan birisi olur. İnşallah İrfan´ın gelişimini ve gollerini bundan sonra da izleriz. İyi bir Türk oyuncu, Avrupa´da sahne alan bir Türk oyuncu konumuna getiririz" diye konuştu.