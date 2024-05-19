Okan Buruk, Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilerle 5. derbisini oynadı.

Süper Lig'de 4, TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere oynanan 5 müsabakada Buruk, ilk kez Fenerbahçe derbisinde mağlubiyet yaşadı. Buruk, Galatasaray'ın başında sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.