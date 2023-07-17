Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Bu sene geçen seneye göre daha hızlı yol almamız gereken bir sene çünkü Şampiyonlar Ligi ön elememiz var. Tatil süresi de daha hızlı oldu ve oyuncular hızlı bir şekilde oynamaya başladı. Yarın oynayacağımız maç bizim için daha etkili olacak. Oyuncuları mental olarak hazırlamak önemliydi. Bunu hazırlık maçlarında gördüm. Bu sene Türkiye Ligi'nin dışında Şampiyonlar Ligi'nde de olmak istiyoruz. Kafa olarak da fizik olarak da buna hazırız.