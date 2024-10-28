Okan Buruk: Derbi sadece 3 puan değil!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri: Türkiye için yarın çok önemli bir gün. Cumhuriyeti ilan edeceğimiz bir gün tekrar. Hepimiz için değerli olan 29 Ekim'i kutlayarak başlamak istiyoruz. "SADECE 3 PUAN DEĞİL" İyiyim, ani bir operasyon oldu. Çok şükür iyi geçti. Dün takımla antrenmana çıktım. Bugün de hazırlıklarımızı tamamladık. Dikkatli şekilde buradayım. Bu maçlar çok önemli, değerli ama bu tür maçlar sadece 3 puan değil. Herkes için çok daha önemli galibiyet. Birincisi oyuncularıma çok inanıyorum, taraftarlarımıza inanıyorum. REKLAM

"ZOR MAÇ OLACAK" Karşımızda ligin iddialı ve iyi takımlarından biri var. Hem oyun hem sonuç olarak iyi yerdeler. Moralli geldiler Avrupa'da kazanarak. Amacımız kendi oyunumuzu oynamak ama rakibimizin artılarını eksilerini analiz edip oyuncularımıza anlattım. Genel anlamda iki takım da ofansif anlamda güçlü. Skor üretmek, kazanmak istiyoruz. Birinci düşüncemiz kazanmak. Zor maç olacak, biliyoruz. İki takımın da futbolun içinde olduğu bir maç olsun. Fenerbahçe derbisi gibi olsun. Taraftar, futbolcular futbol içerisinde kaldı. Kazanmak, skor üretmek, goller atmak istiyoruz. Avrupa maçında da ilk yarıyı etkili oynadık. Birçok maçta ilk yarıları etkili oynadık. Bunu tüm maça yaymak istiyoruz. Değişik sistemler üzerinde duruyoruz. Maçın gidişatına göre kararlar vereceğiz. İlk isteğimiz kazanmak.

"BEŞİKTAŞ'IN GEÇİŞLERİ ÇOK ETKİLİ" Mertens çok önemli ve değerli. Önde iki forvetle başlıyoruz. Son maçta 3-4-1-2 oynadık. Bugün buraya 4-4-2 olarak döndük. Barış'ın sol bek performansları var. Bunu çok iyi yaptı. 5-6 maç geçen sezon çok iyi oynadı. Hafızası ve hızı var, ikili mücadeleye giriyor. Beşiktaş'ın hücum geçişleri çok etkili. Barış sol bek oynayacak, birincil rolü bu. Bizim gibi takımlar beklerini hücumda kullanır, biz hem hücumda hem savunmada kullanacağız. Önemli olan takım oyunu. Tüm takım her şeyini vermeli. Takımın golcü oyuncularından biri ve sol bek başlıyor Barış, sol bek oynayınca da skora katkı yaptı. Önemli olan verdiğimiz görevleri uygulaması. İki forvet başlıyoruz ama bu iki forvet savunma da yapacaklar.