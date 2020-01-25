25 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe deplasmanında 2-0 mağlup olarak 16 maç aradan sonra yenilgiyle tanışan Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Buruk, “Bugün özellikle ilk 45 dakika kendi istediğimizin ve performansımızın çok gerisindeydik. İlk 45 dakika çok pozisyon verdik. Belki net değildi ama çok fazla kalemize yaklaştılar ve kötü kullandılar. İkinci yarıda dizilişimizi değiştirip 4-2-3-1’e dönerek oyunu dengeledik. Gol yediğimiz an, oyunun iki takım açısından da gidip geldiği bölümdü. Fenerbahçe, taraftar desteğiyle birlikte çok daha istekliydi bize karşı. 1-0’dan sonra da hamleler yaptık. Rakibimiz de pozisyona girdi. Genel olarak rakibe çok fazla pozisyon verdik. Son 3 haftadır oynadığımız 4-4-2 dizilişini bugün yapamadık. Demba Ba’nın olmaması nedeniyle zorlandık. Rakip sahada istediğimizi elde edemedik. Sistem oturmuştu ama bugün bunu bozunca istediğimiz gibi olmadı. Fenerbahçe’yi kutluyorum” ifadelerini kullandı.
“TOP BİZDEYKEN DAHA İYİ İŞLER YAPABİLİRDİK”
Karşılaşmaya 4-3-3 sistemiyle başladıklarını söyleyen Okan Buruk, “Max Kruse, Vedat’ın arkasında oynadığı için böyle başladık ve o bölgeyi kapatmak istedik. İkisi de hareketli oyuncular. Ozan da buraya girince, İrfan ve Mahmut’un buraya yaklaşmasıyla Mehmet’in zaman zaman zorlandığını gördük. İkinci yarıda değiştirince burada daha iyiydik. Sadece golde topla buluştu. Vedat’ın da koşusuyla önünde boş alan buldu. Performans olarak düşüktük. Top bizdeyken değil, rakipteyken de daha iyi şeyler yapabilirdik” dedi.
Rakibin ilk yarıda özellikle sağdan çok geldiğini de söyleyen Okan Buruk, “Zaman zaman ikili, üçlü geldiler. Burada paylaşımlarda sıkıntı yaşadık. Son dönemde savunmaya yardım konusunda görevini iyi yapan oyuncu Elia’ydı. Bugün de gayret etti ama orta sahanın yardım etmemesiyle sıkıntı yaşadı. İrfan ve Mahmut’un ikinci yarıdaki değişimle bunu düzelttik. İkinci yarıda gol yediğimiz dakikaya kadar oyun normale dönmüştü, bu dakikada golü yedik” diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!