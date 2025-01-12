Okan Buruk: Daha hiçbir şey bitmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"BÜTÜN MAÇLARI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ"

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Her maçı kazanmak için oynadıklarını vurgulayan Buruk, "Geçen sene de hedefimiz buydu. Bir yola girdik, bu yolda hep kazanmak için oynuyoruz. Bütün maçları kazanmak için oynuyoruz. Tek tek gidiyoruz. Maç size ne getirecek, bilemiyorsunuz. Kadro olarak, oyun olarak iyiyiz. Çok konsantre ve istekli bir şekilde yaptığımızda çok daha iyi oynabiliyoruz. Zor maçları bazen daha iyi oynuyoruz, kolay maçları daha zor oluyoruz. Burada bir yarış da var. Her takım birbirini çekmeye çalışıyor. Her maçı kazanmamız gerekiyor. Bu arada rekorlar da kırıyoruz. Çıktığımız yol rekorlar üzerine çıktığımız bir yol değil, şampiyonluk üzerine çıkılmış bir yol. Kazanarak da bu rekorları kırıyoruz" şeklinde konuştu.

"MERTENS VE MUSLERA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ"

Fernando Muslera ile Dries Mertens’in sözleşme uzatma durumlarının sorulması üzerine sarı-kırmızıların teknik direktörü, "Mertens ve Muslera bizim için önemli ve değerli. Geçen sene aynı şekilde performanslarını sürdürdüler. Onların bu performansta oldukları sürece Galatasaray’ın kapısı her zaman onlar açık, performansları iyi olmasa bile açık. Muslera, soyunma odası için önemli. Bizim de soyunma odasına elimiz, ayağımız. Türk futbolunun içerisinde de bence önemli katkılar yaptı. Geçen sene de sezon sonu görüşmeler yapmıştık" diye cevap verdi.

Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson’un transfer durumuyla ilgili ise Okan Buruk, "Nelsson bizim için önemli bir oyuncu. Bir sonraki maçta belki o oynayacak, bir sonraki maç başkası oynayacak. Girdiği maçlarda önemli katkı veriyor. Onun da oynama isteği var. Başka bir takıma gideyim oynayayım diye ortaya çıkabiliyor. Görüşmeler sürüyor. İki şampiyonlukta payı var. Burada devam ettiği sürece forma adaylarından biri olacak" dedi.

"SARA KUPA MAÇINDAKİ PENALTI POZİSYONUNDA SAKATLIK YAŞADI" Sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara’nın durumu hakkında bilgi veren Buruk, "Gabriel Sara kupa maçındaki penaltı pozisyonunda sakatlık yaşadı. Sakatlığını takip edeceğiz, klinik olarak ağrıları şiddetli değil ama MR’da zorlanma olduğu açık. En kısa sürede sahaya döndürmek için denemelerimiz olacak. Gün ve tarih veremiyoruz. Sara’daki avantaj sağ ayağında olması, sol ayağını daha çok kullanıyor. Önümüzdeki haftalarda doğru bir şekilde göreceğiz. Oyuncuları gereksiz şekilde risk atmak istemiyoruz" açıklamasında bulundu. Transferde birçok mevkideki oyuncularla görüşmeler yaptıklarını belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, “Kulüplerine saygı duymak gerekiyor. Türk mü olur, yabancı mı olur, birçok isimle görüşüyoruz. Transfer dönemi yarın başlayacak, ondan sonra da 1 aylık süre var. Görüştüğümüz çok fazla oyuncu var" şeklinde konuştu. "OYUNCULARIMIZ ÇOK FAZLA GEÇMEK İSTİYOR" Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde geçiş için ise Okan Buruk, "Oyuncularımız çok fazla geçmek istiyor. Benim görüşüm de o şekilde. Her şeyin dört dörtlük olduğu yerde geçmek bizim için iyi olacak diye düşünüyoruz. Antrenman sahaları çok önemli. Florya’daki antrenman sahaları bizi motive etmiyor. Kemerburgaz’daki antrenman sahaları da bizim için iyi bir motivasyon olacak" ifadelerini kullandı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan’ın kendisine doğru bir sarı kart gösterdiğini söyleyen Buruk, "Oyun içerisinde bazen doğru, bazen yanlış karar verdi. Daha fazla kart da çıkabilirdi. Kırmızı kart da çıkabilirdi" diye konuştu. "OYUNCULAR ÜZERİNDEN ÇOK FAZLA KONUŞULMASININ DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM" Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira hakkında söylediklerinin hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Torreira iyi bir oyuncu. Herkesin gıpta ile baktığı, değerli bir oyuncu. Ligin de en iyi orta saha oyuncularından biri. Muslera gerekli cevabı verdi zaten, yeni adını açıkladı 'Kıvanç' olarak. Önemli bir oyuncumuz. İşiniz doğru bir şekilde yapıyor. Oyuncular üzerinden çok fazla konuşulmasının doğru olmadığını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"DAHA 18 MAÇ VAR; HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ" Puan farkı için de konuşan deneyimli teknik adam, "Geçen sene oyuncularımıza, tüm maçları kazanma hedefini göstermiştik. Bu olur ya da olmaz, futbolun içinde olur. Kasımpaşa maçı 3-0'ken 3-3 bitti. Eyüpspor maçı, yaklaşık 30'a yakın şut, 10-12 tane pozisyon. Top girmeyince girmiyor. Bu tür beraberlik olur. Bugünkü gibi attığınız gollerle kazanabiliyorsunuz. Futbolun içinde her şey var. Hedefimiz her maçı kazanmak. Hepsi bizim için final. Önümüzdeki hafta yine final, ikinci devre başlıyor. Hatay deplasmanı kolay değil bizim için. Devamında Avrupa var, orası da önemli ve değerli. Sakatların iyileşmesi var. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Amacımız şampiyonluk ama hiçbir şey bitmedi. 3 puanlı sistem, her takım için bir şans. Bizim de kendi kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Konsantrasyon devam edecek. Hiçbir zaman da havaya girmeyeceğiz. Çok erken. Oynanacak 18 tane daha maç var." açıklamasını yaptı.