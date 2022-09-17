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Buruk, Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın değerlendirmesini yapan Buruk, "Kasımpaşa maçından daha mutlu ayrılmıştım. Çok daha iyi bir oyun ortaya koyarak galip gelmiştik. Maça çok iyi başladık. İlk dakikada golü bulduk. Arkasından güzel bir gol yedik. İlk yarının büyük bölümünde performans olarak düşük kaldık. Rakibe de zaman zaman oyun oynamada izin verdik. Maçın sonundaki istatistiklerde çok üstün olsak da tam olarak bize yakışan, istediğimiz, son 2 haftalık süreçteki oyunu ortaya koyamadık. Bunda rakibin de kalitesini belirtmek gerekiyor." diye konuştu.

Okan Buruk, maç fazlasıyla liderliğe yükseldiklerini hatırlatarak, "Bu akşam buradan lider olarak ayrılıyoruz. Bu da hedeflerimizden biriydi." dedi.

Dries Mertens'in performansıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Mertens'i hep önde, forvet arkası pozisyonda kullandık. Hedefimiz baskılı bir oyun ortaya koymak. Oyun içinde defans da hücum da yapacak. Başlangıçtaki isteği devam ediyor. Oyuncuların performansı maç maç değişebiliyor. Genel olarak Mertens'in oyunu yönetmesinden, topu geri kazanması, yaptığı defansif hamlelerden memnunum. Hücumda da hedeflediğimiz gol sayısına ulaştırabilecek pozisyonları yakalayabilecektir." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, milli maç arası ve sonrasında bay geçecekleri haftanın hızlarını kesebileceğini ancak yeni katılan oyuncuların adaptasyonu ile fiziksel eksiğini kapatması açısından iyi olacağını söyledi.

Ligde son 3 maçlarını kazandıklarını aktaran Buruk, "Milli ara hızımızı kesebilir. Bu haftaki oyunda da yenilenmeye ihtiyacımız olduğunu gördük. Milli takıma gidecek oyuncular var. Icardi ve Mata gibi hazır gelmeyen oyuncular açısından faydalı bir ara olacak. Önümüzdeki hafta bir hazırlık maçı yapacağız. Onların takımı yakalaması için önemli. Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yeni katılan oyunculardan dolayı bizim için kötü bir ara olmayacak." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, müsabakada sol bek olarak görevlendirdikleri Fransız sağ bek Leo Dubois'nın performansıyla ilgili, "Sol bekte opsiyon olmayla ilgili Dubois ile maçtan önce konuşmuştuk. Daha önceki yıllarda da bu bölgede oynamıştı. Bundan sonraki haftalarda o bölgede bizim için alternatif olacak. Sağ bekte Sacha Boey bugün takımın en iyisiydi. O yüzde Dubois için sol bek bir opsiyon olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, Konyaspor karşısında bireysel olarak iyi bir performans sergilemediklerini dile getirdi.

Buruk, "Bugün yabancı kuralı olmasaydı Yunus Akgün'ü 90 dakika sahada tutar mıydınız?" şeklindeki soru üzerine şöyle konuştu:

"Bugün bireysel performans olarak çok iyi değildik. Son 2 haftada pas trafiğinde, rakip ceza sahası çevresindeki tempomuz daha iyiydi. Bireysel anlamda kendi kalitemizi tam olarak ortaya koyamadık. Yabancı oyuncu kuralı elimizi zaman zaman bağlıyor. Tam istediğimiz değişiklikleri yapamıyoruz ama Yunus, bizim için üçüncü bölgeye top taşıma anlamında çok önemli. Ayrıca yorgunluklar oluyor. Üst üste maçlar oynuyor. İç saha baskısı da biraz oluyor. Çok motiveler ve istekliler ama bu durum performansın düşmesine neden oluyor. İç saha baskısı oyuncuların hata yapmasında rol alıyor. Genel olarak isteklerinden memnunum ama daha iyisini yapabilecek güçte ve kalitedeler."

"TAKIM SAVUNMASI ANLAMINDA İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK"

Okan Buruk, Konyaspor'a karşı takım savunmasını iyi yapamadıklarını dile getirdi.

Rakiplerinin pas oyununun kendilerini zorladığını aktaran 48 yaşındaki teknik adam, "Bu maç zaman zaman yerleşimde sıkıntı yaşadık. Sergio, Mertens ve Gomis'in defansif yanının çok yüksek olmaması bizi kolay paslarla kırılmamıza yol açtı. Maçın genelinde bu paslar bize çok zarar vermedi. Önde baskı için tüm takımın öne çıkması gerekiyor. Bu dinamizm bugün bizde yoktu. Rakibin kaliteli ayakları da bizi pasla kırdı. Bunu düzelteceğiz. Bu maç takım savunması anlamında istediğimizi alamadık." diye konuştu.

Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün bu maçta skor katkısı veremediğinin söylenmesi üzerine Buruk, "Oyuncularımın hepsine güveniyorum. Hafta hafta performans değişiklikleri olabiliyor. Sonuçta bunlar insan. Genel olarak istekleri ve çalışma tempoları çok yüksek. Yunus ve Kerem'in performanslarından memnunum. Geçen haftanın kahramanlarıydı. Bu hafta da asist yapmasalar bile en iyisi için çalıştılar. Tabii ki onlar da performanslarından mutlu değillerdir. Genel olarak takım oyununda bugün 1-2 kişi haricinde kendi seviyemizin altında performanslar sergiledik. Ligin hiç gol yemeyen takımına karşı istemediğimiz bir performansta bile istatistiklerde üstündük. Çok daha iyi şeyler yapsak ne olurdu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Akşamı, belki de haftayı lider tamamladıklarını belirten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Geçen sene de yeni bir takım kurulmuştu ama istenildiği gibi bir performans sergileyemedi. Ligin genelinde taraftarın mutsuz olduğu bir durum vardı. Bunu üzerimizden attık. Üç maçtır kazanan, taraftarın mutlu olduğu ve gurur duyduğu bir takım ortaya çıkardık. Bu çok önemli. Yeni oluşmuş bir takım için bu fikstürde bu puanın alınması kolay bir şey değil. Bunu devam ettireceğiz. Taraftarımız bize inanıyor. Sokakta taraftarın mutluluğunu görmek beni çok motive ediyor. Galatasaray takımı iyi yolda. İyi bir kadro oluşturduk. Onların birbirini tanıması ve takım olgusunun tamamlanması yüzde 70 halloldu. Kalan yüzde 30 var. İnşallah lider olacağımız günler bizi bekliyor." diyerek sözlerini tamamladı.