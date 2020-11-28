Süper Lig’in 10. haftasında Başakşehir, evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bugün burada çok daha farklı şeyler konuşmamız gerekirken 90 artılarda yediğimiz iki golle kaybettiğimiz puanı konuşacağız. Bu tabii ki insanı üzüyor. İlk 45 dakika çok üstün oynadık, 2-0 girdik. İkinci yarı 3. golü bulduk. 3-1 sonrası rakibimizin hücum hamleleri oldu. Bizim de yakaladığımız pozisyonlar oldu. Sonlandırmada problem yaşadık. Dördüncü golü bulup maçı bitirme şansı bize geldi ama son pas tercihlerimiz doğru olmayınca bunu yapamadık. Tabii üç gün sonra bir maç daha oynayacağız. Bu yoğun tempoyu düşünerek oyuncu değişiklikleri yaptık. Yorgunlukları olan arkadaşlarımızı dinlendirdik. Belki de bu maçın sonundaki beraberlik biraz yaptığımız değişikliklerden de kaynaklanıyor olabilir. Tabii ki futbolun içerisinde bunlar var. Çok rahat kazanabileceğimiz bir karşılaşmayı bitirebilirdik ama iki tane hatayı üst üste yaptık. Burada rakibin de pozisyon içinde aktif olmadığı kendi kalemize vurduk. Şanssız iki gol yedik, iki puan kaybettik. Bundan dolayı üzgünüz oyuncularımızla birlikte. Bizim seviyemizde bir takımın yapmayacağı şeyleri yaptık maç sonunda. Maç içerisinde verdiğimiz emeği de aldı götürdü bu hatalar. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanmaya başlayacağız. Moral bozukluğu oldu tabii ki bu maç bizim için ama hem Şampiyonlar Ligi hem ligde kendimizi toparlayıp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Beklemediğimiz bir puan kaybı yaptık. Denizlispor’u da son bölümdeki emeklerinden dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!