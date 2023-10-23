Okan Buruk basın toplantısı ne zaman ve saat kaçta? Okan Buruk basın toplantısı canlı yayın...
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, sahasında köklü Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, basın toplantısı düzenleyecek ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. İşte, Okan Buruk'un basın toplantısı ile ilgili detaylar...
- 1
Galatasaray Bayern Münih maçı için nefesler tutulmuş durumda. Yarın akşam saat 19:45'te başlayacak zorlu mücadeleye kısa bir süre kala Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarının karşısına çıkacak. Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'nin son durumunun da açıklanacağı toplantıya dair bilgileri bir araya getirdik...
- 2
OKAN BURUK'UN BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?
Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre; Okan Buruk'un basın toplantısı saat 17:00'de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek.
- 3
OKAN BURUK'UN BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA?
Okan Buruk'un Bayern Münih maçı öncesi basın toplantısı GS TV'den ve Galatasaray YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
GS TV CANLI YAYIN
-
- 4
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Galatasaray - Bayern Münih (19:45)
Manchester United - Kopenhag (22:00)
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 6 Puan
2- Galatasaray / 4 Puan
3- Kopenhag / 1 Puan
4- Manchester United / 0 Puan