Okan Buruk: "Arda önemli bir örnek"

Sporx'te yer alan habere göre Arda Turan'ın önemli bir örnek olduğunu belirten Buruk, "Arda'nın talebi oldu. Yönetimimiz bu anlamda uygun gördü. Türk futbolundaki en önemli, en kariyerli oyuncularından biri. Çok önemli bir örnek. İlk oynadığı maçta sahada beraberdik ve daha sonra da futbol hayatı çok güzel devam etti. Arda tekrar ayağa kalkmak için çok istekli." şeklinde konuştu.

Arda Turan, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 12 maçta skora katkıda bulunamadı.