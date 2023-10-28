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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Altı deplasmanın beşinde gol yemedik - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Altı deplasmanın beşinde gol yemedik

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 22:36 Güncelleme: 28.10.2023 - 22:36
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        "Altı deplasmanın beşinde gol yemedik"
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        Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyetin 100. yılına girmenin büyük mutluluğunu yaşadıklarını, nice 100 yılları yaşamanın heyecanını duyduğunu belirtti.

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        Çaykur Rizespor'un kendi sahasında bu sezon hiç kaybetmediğini ifade eden Buruk, "Bu maçı hedef almış ve hazırlanmış. Biz ise iki zor maçın ardından maça başladık. Oyunun devamında üstüne koyarak gitmeye çalıştık. İkinci yarı oyuncu değişikliği, ceza sahasına yaklaştığımız yerlerde bireysel hatalar, rakibimizin güçlü savunması bizim net gol pozisyonlarını engelledi." diye konuştu.

        İki takımın da kazanabileceği anlar olduğuna değinen Buruk, "Attığımız gol sonrası bizim ve rakibin de yakaladığı pozisyonlar vardı. Bizim için kazanmak değerliydi. Dokuz maç üst üste kazandık. Altı maç deplasmanda ve beşini gol yemeden bitirdik. Bu değerli. Rizespor'u da kutluyorum. Maçın sonuna kadar oyunu bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

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        Sezon başı hazırlık yapmayan çok fazla oyuncu olduğunu kaydeden Buruk, şunları söyledi:

        "Çok sert bir Şampiyonlar Ligi maçları oynuyoruz. Onların devamında kazanma serimizi sürdürmek bizim için çok önemli. İki tarafta yarışımız var. Rizespor deplasmanı her zaman zordur. Burada kazanarak devam etmek önemli. Ziyech'i oyuna soktuk. İkinci yarı başında 3 oyuncu değiştirdik. Bir yandan maç oynayıp diğer yandan oyuncu kazanmaya çalışıyoruz. Bugün performansımız ortalama maç performansıydı. Bireysel olarak bu tür maçlarda, kadro kalitesindeki oyuncular daha iyisini yapmalıydı."

        Maçın hakemi Kadir Sağlam'ın kararlarında standart tutturamadığını savunan Buruk, "Faul standartlarını beğenmedim. İki takım içinde beklentiler olmadı. İki takımın itiraz ettiği yerler vardı." şeklinde konuştu.

        Şampiyonlar Ligi maçları sonrası yorgunluk olabileceğine işaret eden Buruk, "Burada da aynı oyuncularla oynadık. Burada kazanarak devam etmek önemli. Şampiyonlar Ligi oynamaktan keyif alıyoruz. Türkiye'yi temsil etmekten, orada olmaktan gurur duyuyoruz. Performans değişikliği Şampiyonlar Ligi maçları sonrası zor olur." değerlendirmesinde bulundu.

        ICARDI'NİN SAĞLIK DURUMU

        Icardi'nin iğne ile oynadığını hatırlatan Buruk, şunları söyledi:

        "İğne olduktan sonra 50-60-70 dakika oynamak fark etmiyor. Maçı bitirebiliyor. İyileşme sürecini kendiliğinden beklersek uzun süre alabilir. Maç oynuyor ama takımla antrenman yapamıyor. Bireysel çalışıyor. Sadece maç günleri iğne olup oynuyor. Takım için fedakarca oynuyor, önemli karakter ortaya koyuyor, takıma katkı sağlıyor. Milli takım arası bize yarayacağına inanıyorum."

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