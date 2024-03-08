Okan Buruk'a rahat maç önü yok! Bu kez de stoper bulmak zorunda! - Galatasaray Haberleri

Okan Buruk'a rahat maç önü yok! Bu kez de stoper bulmak zorunda! - Galatasaray Haberleri

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Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk'a bir kez daha ekstra mesai çıktı. Temmuzdan bu yana resmi maç oynayan ve yoğun bir fikstürden geçen sarı-kırmızılılarda son haftalara girilirken futbolcularda daha fazla adale sakatlıkları baş göstermeye başladı.

Bu yazki transferlerin çoğundan verim alamadığı için sezonun büyük bölümünde kadro içinden çözüm bulmak zorunda kalan Okan Buruk'a son kötü haber de Davinson Sanchez'den geldi. Arka adalesinde sertlik hisseden ve MR'ı çekilen tecrübeli savunmacının Rizespor karşılaşmasında sahaya çıkması beklenmiyor. Daha önce alt arka adalesinde zaman zaman ağrı hisseden ancak bu kez üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın da forma giyemeyeceği Rizespor maçı için stoper arayışları da başladı.

REKLAM Bu yaz ön bölgeye transfer edilen Zaha, Tete'nin yanı sıra sakatlık problemleriyle boğuşan ve Galatasaray'daki son maçına 24 Aralık'ta çıkan Ziyech'ten ön bölgede verim alamayan Buruk'un önünde iki yol bulunuyor. Bu yollardan ilki sağ öne monte ettiği Barış Alper Yılmaz'ı sağ beke çekerek Nelsson'un yanında Kaan Ayhan'a görev vermek.

Barış Alper Yılmaz'ın ön bölgeden uzaklaştığı maçlarda topu rakip kaleye taşımakta zorlanan Galatasaray'da Okan Buruk'un ikinci seçeneği ise sağ kanattaki Kaan Ayhan - Barış Alper Yılmaz birlikteliğini bozmadan stoperde Berkan Kutlu'yu kullanmak.

Okan Buruk'un stoperde Kaan Ayhan'a sağ bekte Barış Alper Yılmaz'a sağ önde ise Tete'ye görev vermeye yakın olduğu öğrenildi.