Okan Buruk, 4. derbi galibiyetini aldı

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 5. derbisini oynadı ve 4. galibiyetini elde etti. Buruk, 2 Fenerbahçe müsabakasını da kazanırken, Beşiktaş ile oynadığı 3 maçta ise 2 galibiyet aldı.