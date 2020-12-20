"BAZI ANNE-BABALAR BENİ İZLEMEYİ YASAKLAMIŞ"

Okan Bayülgen, TV programı yaparken bir kısmın kendisine gıcık olması, bir kısmın ise çok sevmesiyle ilgili düşüncelerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Televizyon evin başköşesinde ve sürekli açık bir monitörken bizim televizyondan bir şeyler öğrenmemiz, keşifte bulunmamız ya da ilham almamız daha kolaydı. Çünkü diyelim ki iki kardeşten biri Okan’ı seyrediyor, diğeri başka bir şey izliyor, göz misafiri oluyordu. Bazı anne-babalar beni izlemeyi yasaklamış diye çok duymuşumdur. Yani ‘Ne anlıyorsunuz bu oğlandan, bu zararlı bir oğlan’ diyorlarmış. Sonra bazı karı kocaların arasında kavga nedeni olduğumu biliyorum. Adam uyumak istiyor, kadıncağız seyretmeye devam etmek istiyor. Birçok kişiyle tanıştığımda bu yaşta bile üzerinden kaç sene geçmiş olmasına rağmen hanımlarla böyle tatlı ama adamları böyle homur, homur duyabiliyorum.