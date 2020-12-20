Okan Bayülgen, çocukluk dönemi ve hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.
Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan Bayülgen, altı yaşındayken anne ve babası ayrıldıktan sonra yatılı okulda okuduğunu belirterek bu sürecin kendi üzerinde bıraktığı etkilerden bahsetti.
"YALNIZLIK DUYGUSU VAR"
56 yaşındaki sunucu, o dönemlerle ilgili şunları söyledi:
Yalnızlık ve tek başına hayatta kalabilme güdüsünün, bu refleksin çok sert olması gibi anlatabilirim bu etkiyi. Ama bu beni başkalarını umursamayan, 'Ne yaparsanız yapın, ne haliniz varsa görün' diyen bir insan haline getirmedi. Aksine beni bu konularda, daha duygusal ve yaş aldıkça daha gelenekçi bir hale getiriyor. Gelenekçi derken, her konuda gelenekçi. İnançlar, adetler, geleneksel ve kültürel şeyler, beraber yeme-içme, beraber eğlenme, beraber üzülme konularında. Ben tek başımayım. Bu sabahtan, akşama kadar, uyanmadan tekrar uyuyuncaya kadar sürekli hissettiğim bir şey, bir yalnızlık duygusu var.
"BAZI ANNE-BABALAR BENİ İZLEMEYİ YASAKLAMIŞ"
Okan Bayülgen, TV programı yaparken bir kısmın kendisine gıcık olması, bir kısmın ise çok sevmesiyle ilgili düşüncelerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
Televizyon evin başköşesinde ve sürekli açık bir monitörken bizim televizyondan bir şeyler öğrenmemiz, keşifte bulunmamız ya da ilham almamız daha kolaydı. Çünkü diyelim ki iki kardeşten biri Okan’ı seyrediyor, diğeri başka bir şey izliyor, göz misafiri oluyordu. Bazı anne-babalar beni izlemeyi yasaklamış diye çok duymuşumdur. Yani ‘Ne anlıyorsunuz bu oğlandan, bu zararlı bir oğlan’ diyorlarmış. Sonra bazı karı kocaların arasında kavga nedeni olduğumu biliyorum. Adam uyumak istiyor, kadıncağız seyretmeye devam etmek istiyor. Birçok kişiyle tanıştığımda bu yaşta bile üzerinden kaç sene geçmiş olmasına rağmen hanımlarla böyle tatlı ama adamları böyle homur, homur duyabiliyorum.
Bayülgen, televizyon ve tiyatronun çok farklı olduğunu belirterek "Bizim için şöyle bir mutluluk oluyor, tabii ki gittiğimiz yerlerde, her şeyden önce hele hele benim gibi yıllarca televizyon çerçevesinin içerisinde kalmış birisi için bir meraktı acaba ben bilet de satabilir miyim? Çünkü televizyon bedava. Dijital platformlardan önce insanlar bir kumandanın üzerinde farklı kanalları izliyor. Orada tamam tercih ediyorlardı beni ama ‘Acaba insanlar beni görmek için bilet alır, arabaya biner, otobüse biner, tiyatro salonuna gelir buna para öder, bunu seyreder mi?’ Ve de zevk alır mı? Dolayısıyla bu benim için merak konusuydu. Şimdi çok mutluyum" dedi.
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