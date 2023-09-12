Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam "Oje sürmenin sanatla bir ilgisi olmalı!" diyeceğiniz en iyi tırnak çalışmaları

        "Oje sürmenin sanatla bir ilgisi olmalı!" diyeceğiniz en iyi tırnak çalışmaları

        Oje sürmek artık sıradan bir güzellik prosedürü olmanın çok dışında kaldı! Son yıllarda bu konuda geliştirilen birçok ürün ve ilginç uygulamalar, kelimenin tam anlamıyla sanatın, tırnaklara sığmasını sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 15:27 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "Maviler ve morlar."

        • 2

          "Ahsoka şovunu izleyen var mı?"

        • 3

          "Van Gogh'un Gece tablosundan esinlendim."

        • 4

          "Pastel renkte hayaletler eylül ayında kabul edilebilir mi?"

        • 5

          "Ürkütücü örümcekler."

        • 6

          "Çok basit ama buna bayıldım!"

        • 7
        • 8

          "Gök haritaları artı turkuaz parıltı."

        • 9
        • 10

          "Tırnak çıkartmalarını ilk kez deniyorum!"

        • 11
        • 12

          "Bugün Eylül ayından ilham alan çiçekler yaptım!"

        • 13
        • 14

          "Öyle güzel bir çilek ki! Yoksa karpuz mu?"

          Kaynak: Reddit

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        Habertürk Anasayfa