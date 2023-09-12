"Oje sürmenin sanatla bir ilgisi olmalı!" diyeceğiniz en iyi tırnak çalışmaları
Oje sürmek artık sıradan bir güzellik prosedürü olmanın çok dışında kaldı! Son yıllarda bu konuda geliştirilen birçok ürün ve ilginç uygulamalar, kelimenin tam anlamıyla sanatın, tırnaklara sığmasını sağladı.
Giriş: 12.09.2023 - 15:27 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:27
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"Maviler ve morlar."
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"Ahsoka şovunu izleyen var mı?"
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"Van Gogh'un Gece tablosundan esinlendim."
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"Pastel renkte hayaletler eylül ayında kabul edilebilir mi?"
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"Ürkütücü örümcekler."
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"Çok basit ama buna bayıldım!"
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"Gök haritaları artı turkuaz parıltı."
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"Tırnak çıkartmalarını ilk kez deniyorum!"
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"Bugün Eylül ayından ilham alan çiçekler yaptım!"
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"Öyle güzel bir çilek ki! Yoksa karpuz mu?"
Kaynak: Reddit