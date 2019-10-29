Geçen yıl farklı ülkelere 17 yurtdışı organizasyonu gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB),bu yıl da Rusya’dan Brezilya’ya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Çin’e kadar pek çok ülkeye yönelik milli katılım fuar organizasyonları, sektörel ticaret ve alım heyetleri ve eğitim faaliyetleri düzenlemeye devam ediyor.

OİB, bu kapsamda 21-24 Ekim tarihleri arasında Fas’a Sektörel Ticaret Heyeti gezisi düzenledi. Fas’a bu yıl 600 milyon dolar ihracat hedefleyen Türk otomotiv sektörünü temsilen 17 Türk firması, Faslı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

OİB Yönetim Kurulu Üyesi Müfit Karademirler’in de katıldığı Sektörel Ticaret Heyeti gezisinde, Türkiye’den A-Plas, Belgin Madeni Yağlar, Dayel Makine, Erbi Bağlantı Teknolojileri ve Kalıp, Hann Filtre, Kale Balata Otomotiv, Lubrico Petrokimya, Murat Ticaret Kablo, Ons Makine, Oto Conta, Seger Ses ve Elektrikli Gereçler, Sistem Teknik ve Sanayi Fırınları, Standart Yay, Supsan Motor Subapları, Taksim Grup Dış Ticaret ve Otomotiv ve Telsama Metal firmaları yer aldı.



FAS'A İHRACAT YÜZDE 28 ARTTI

OİB’in dördüncü kez sektörel ticaret heyeti düzenlediği Fas, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmasının olduğu Kuzey Afrika’daki önemli alternatif pazarlarından biri durumunda bulunuyor.

Toplamda 33.5 milyonluk nüfusu ve giderek gelişen otomotiv endüstrisi ile dikkat çeken Kuzey Afrika ülkesi, 5.1 milyar dolar otomotiv ürünleri ithalatı gerçekleştiriyor.

Ülke ithalatının yarısını binek otomobiller oluştururken, tedarik sanayi ürünleri ithalatı ise 2 milyar doları buluyor. Fas’ın otomotiv ithalatından pay alan başlıca ülkeler Fransa, Almanya, İspanya, Türkiye ve Romanya’dan oluşuyor.

TİM verilerine göre Türkiye’nin Fas’a ihracatı ise 2018 yılında bir önceki seneye göre yüzde 28 artışla 562 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Türkiye’nin Fas’a ihracatının 263 milyon dolarını tedarik sanayi oluştururken, 190 milyon dolarını binek otomobiller ürün grubu gerçekleştiriyor. Yine 74 milyon doları eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlara ve 34 milyon dolarlık ihracatı da otobüs-minibüs-midibüs ürün grubuna ait bulunuyor.



Türkiye’nin Fas’a ihracatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 2 artarak 405 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın 180 milyon dolarını tedarik sanayi ürünleri oluşturuyor. Türkiye’nin Fas’a yönelik tedarik sanayi ihracatında öne çıkan ürünleri ise, binek oto dış lastikleri, kamyon ve otobüs dış lastikleri, tarım makinaları için dış lastikler, benzinli motorlar, aküler ile aksam ve parçaları, emniyet kemerleri, karoser ve aksamı, jantlar, traktör aksam ve parçaları, motorlu araçlar için mobilyalar aksam ve parçaları oluşturuyor.