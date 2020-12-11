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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent tarafından düzenlenen İTÜ Çekirdek Big Bang Start-up Challenge Yarışması’nda, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB) girişimcilere destek geldi.

Yapılan açıklamaya göre, OİB yarışmada sırasıyla Büyütech projesine 100 bin TL, Syntonym projesine 70 bin TL, Algae Biodiesel’e 60 bin TL, Arcmir projesine 40 bin TL ve Autonom TGY projesine de 30 bin TL ödül dağıttı.

OİB’in de desteklediği projelerden Syntonym girişimi ise Big Bang Yarışması’nda 1 milyon 940 bin TL ile en çok yatırım desteği alan proje oldu.

OİB’in bugüne kadar İTÜ Big Bang'de 36 girişim projesine verdiği destek tutarı ise 2 milyon TL’ye ulaştı. Bu girişimler, 375 kişiye istihdam alanı oluştururken, 82 milyon TL ciroya ulaştı. Toplamda 47 milyon TL'yi aşan yatırım alan 193 girişim, İTÜ Çekirdek programına da alındı.

OİB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, "Hızla gelişen otomotiv dünyasında girişimciler ile geleceği yakalamak için 9 yıl önce yola çıktık. Son 6 yıldır da İTÜ Çekirdek ile otomotiv dikeyinde örnek bir iş birliği ile birçok başarı hikayesine destek vermenin gururunu yaşıyoruz. Gençleri cesaretlendirmek ve onlara teşvik vermek, bizim boynumuzun borcudur. Bu bağlamda toplamda 300 bin TL ödül dağıtımında bulunuyoruz" dedi.