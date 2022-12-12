OİB'den girişimcilere 1 milyon TL ödül

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) paydaşı olduğu İTÜ Çekirdek Big Bang Start Up Challange 2022 Yarışması'nda 1 milyon TL değerine sahip OİB Ödülleri sahiplerini buldu.

İTÜ Çekirdek girişimcilik ekosisteminin girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirdiği Big Bang Start Up Challange'da, 10 otomotiv girişimcisine 100'er bin TL olarak verilen OİB ödüllerine, AxMagShift, DKDB, EVbee, Hebunk, iyiMetal, Komporize, Orta ve Son Kilometre Teslimat Operasyonları için Sürücüsüz Teslimat Aracı (Robeff), Oxodes, Şarj Ağı ve Tayko Pil layık görüldü.

İki gün süren ve toplam 71 İTÜ Çekirdek girişimcisinin sahnede yaptıkları sunumla yatırımcıların desteğini istediği Big Bang'in açılışında OİB Denetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu bir konuşma yaptı.

Ömer Burhanoğlu, OİB olarak hem ihracatta katma değeri artırmak hem de otomotivde yaşanan hızlı dönüşümü yakalamayı hedeflediklerini, bunun için de gençlere ve geleceğe yatırım yaptıklarını vurguladı.

'EKOSİSTEM OLARAK HAREKET ETMELİYİZ'

Geleceğin ihtiyaçlarını anlayabilmek için gençlerin bilgisine, kültürüne ve süratine ihtiyaç duyulduğunu belirten Burhanoğlu, "Otomotiv içinde bulunduğu dönüşümle çok daha da popüler hale geldi. Bu da gençlere çok ciddi alanlar açıyor. Mobilite kavramıyla yepyeni iş modelleri oluştu. OİB olarak, Ticaret Bakanlığı himayelerinde ve TİM koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlediğimiz ve bugüne kadar yaklaşık 13 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında yaklaşık 5 bin başvuru değerlendirildi ve 119 proje ödül almaya hak kazandı" dedi.

Desteklenen projelerin 21 milyon dolar yatırım aldığını, 26 milyon dolar ciroya ve bin kişilik bir istihdama ulaştığını kaydeden Burhanoğlu, "Bugünkü değerleri 200 milyon dolar. Desteklediğimiz girişimcilerin yüzde ortalama 50'si şirketleşti. Sektöre, Togg'a kazandırılan start-up'lar var. Girişimcilere daha çok imkan sağlanmalı. Sektörümüzü ve dolayısıyla ülkemizi kalkındırmak için hep birlikte büyük bir ekosistem olarak hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.