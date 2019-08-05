Amerika Birleşik Devletleri, 24 saat içerisinde önce Teksas, El Paso'da daha sonra Ohio, Dayton'da gerçekleşen silahlı saldırıları tartışıyor.

Ülke bir kez daha bireysel silahlanma ve beyaz ırkçılığı tartışırken, Ohio polisi Dayton'da gerçekleşen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı saldırının detaylarını yayınladı.

Polisten yapılan açıklamada saldırganın 24 yaşındaki Connor Betts olduğu ve kurbanları arasında kendi kız kardeşinin de bulunduğu belirtildi. Saldırganın olay yerine kız kardeşi ve üçüncü bir kişi ile birlikte geldiği ancak katliamdan önce bu kişilerden ayrıldığı ortaya çıktı.

İki kardeş ile aynı araçla olay yerine gelen üçüncü kişinin olaydan yaralı bir şekilde kurtulduğu ifade edildi.

Saldırı sırasında olay yerinde bir polis devriyesi bulunduğu, polislerin 30 saniye içerisinde olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Saldırganın genişletilmiş sarjör takılı bir saldırı tüfeği kullandığı belirtilirken, polis olayın nedenini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.