Ohio saldırganının ailesi, saldırıdan bahsedilmeyen ölüm ilanı için özür diledi

Ölüm ilanında saldırgan Connor Betts'ten "eğlenceli ve zeki bir adam" olarak bahsediliyor.

ABD'nin Ohio eyaletinde kız kardeşi dahil 9 kişiyi öldürdükten sonra polis tarafından vurulan Connor Betts adına ailesi tarafından kaleme alınan ve saldırıdan bahsedilmeyen ölüm ilanı tepki çekti.

24 yaşındaki Saldırgan Connor Betts adına, cenazeyi düzenleyen cenaze evinin internet sitesinde yayımlanan ölüm ilanında Betts'ten "eğlenceli, konuşkan ve zeki bir adam" olarak bahsediliyor ve gerçekleştirdiği saldırıya değinilmiyor.

Connor Betts'in ailesi olayın ABD basınında yer alması ve gelen tepkileri üzerine, "duyarsız" ve "korkunç trajediden bahsedilmeyen" ölüm ilanı için özür yazısı yayımladı.

Betts, 4 Ağustos'ta Dayton kentinde düzenlediği saldırıda kız kardeşini ve 8 kişiyi daha öldürmüş, ardından polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Ancak ABD basınının ölüm ilanını fark edip haberleştirmesi üzerine ilan bir gün sonra websitesinden kaldırıldı ve yerine Betts'in anne ve babasının ağzından bir özür yazısı yayımlandı.

Stephen ve Moira Betts, ölüm ilanında oğullarının neden olduğu trajediye değinmemelerinin "duyarsızlık" olduğunu kabul etti.

Özür metninde "Yaşadıkları kederle, oğullarını bildikleri şekilde yansıtmak istediler. Ancak bu, onun yaptığı son eylemin korkunçluğunun görmezden gelinebileceği anlamına gelmiyor. Çok özür dileriz" denildi.

Aynı internet sitesinde, Betts'in öldürdüğü kardeşi Megan adına kaleme alınan ölüm ilanında da saldırıdan bahsedilmiyor.

Cenaze evinin sahibi Brian Koch, ölüm ilanlarının Betts'in ailesi tarafından yazıldığını doğruladı. NBC News'e konuşan Koch "Bizim ilkemiz kederli ailelere hizmet etmek ve onların isteklerini gerçekleştirmek" dedi.

Ölüm ilanında ne deniyordu?

İlanda, "Etkileyici mavi gözlere ve içten bir gülümsemeye sahip, eğlenceli, konuşkan ve zeki bir adam olan Connor Stephen Betts, 4 Ağustos 2019 Pazar günü hayatını kaybetmiştir. O bir kitap kurduydu, yüzmeyi seviyordu, küçükken izciydi ve Xbox oyunları oynamaktan hoşlanırdı" ifadeleri yer alıyordu.

Kaldırılan ilan, "Ailesi, arkadaşları ve özellikle köpeği Teddy onu çok özleyecek" cümlesiyle son buluyordu.

Connor Betts'in öldürdüğü kız kardeşi Megan'ın ölüm ilanında ise NASA'da çalışıp diğer gezegenlerdeki yaşamı inceleme çalışmalarının parçası olmak istediği belirtiliyor.

Öldürülmeseydi Aralık ayında Wright State Üniversitesi yerbilim bölümünden mezun olacak olan Megan'ın "jeoloji, Dünya ve uzay" çalışmayı çok sevdiğine yer veriliyor.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

Connor Betts, Dayton kent merkezinde, gece hayatının yoğun olduğu bir bölgede, 4 Ağustos Pazar sabahı çok erken saatlerde sokaktakilere ateş açtı.

Üzerinde 223 kalibre saldırı tüfeği ve çok sayıda mermisi bulunan Betts, 30 saniyeden kısa sürede 41 kez ateş etti ve Ned Peppers adlı gece kulübüne doğru yöneldi.

Bölgede bulunan polisler, Betts'i gece kulübüne girmeden vurdu.

Dayton Emniyet Müdürü Richard Biehl, çelik yelek giyen ve yanında yedek şarjörleri bulunan Betts için "İçeri girmeyi başarsaydı daha büyük bir facia yaşanabilirdi" demişti.