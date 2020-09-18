OHAL Komisyonu, suç dosyaları kabarık 3 mahrem imamın başvurularını reddetti

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından vergi dairesi müdür yardımcısı Y.B, gelir uzmanı S.M. ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan memur A.K, OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK),terör örgütleriyle irtibat ve iltisak gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.
Y.B, S.M ve A.K, mesleğe iade istemiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurdu.
Komisyon, FETÖ'nün mahrem imamlarından oldukları belirlenen, yargılandıkları davalarda hapis cezasına çarptırılan Y.B, S.M. ve AK'nin başvurularını, "silahlı terör örgütüyle irtibat ve iltisak" gerekçesiyle reddetti.
- Mahrem imamların örgütsel faaliyetleri
Komisyonun yaptığı incelemelerde elde edilen bilgiler ve soruşturma ile dava sürecindeki delillere göre, eski vergi dairesi müdür yardımcısı Y.B, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandı.
Örgüte ait kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Y.B, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Cihan Medya Dağıtım A.Ş'ye çeşitli tarihlerde ödemeler yaptı.
FETÖ'yle bağlantılı olduğu için kapatılan "Kimse Yok Mu Derneği"ne de bağışta bulunan Y.B, yargılandığı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten hapis cezasına çarptırıldı.
"Burak" kod adını kullanan Y.B, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldı, FETÖ üyesi Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki askerlerin mahrem imamı olarak görev yaptı.
Y.B, darbe girişiminden bir gün önce ve 15 Temmuz 2016'da kendisine bağlı askerlerle toplantılar gerçekleştirdi.
- Askerleri şifreli görüştürdü
FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan eski gelir uzmanı S.M. ise örgüt içinde "Serhat" kod adını kullandı, SAT komandolarının mahrem imamlığını yaptı.
S.M, kendisine bağlı SAT komandosu E.Ö'yle yaptığı 12 Temmuz 2016'daki görüşmede, yanına gelerek "Kemal'i tanıyor musun?" diyecek olan kişinin her dediğini yapmasını, ona yardımcı olmasını istedi. E.Ö, şifre olarak kullanılan "Kemal'i tanıyor musun?" ifadesini kullanan başka bir SAT komandosuyla 13 Temmuz 2016'da irtibata geçti. E.Ö, S.M'nin gönderdiği kişiyle birliğindeki nöbet değişikliğiyle ilgili görüşme yaptı. S.M'nin, örgütün tepe yöneticileriyle bağlantıları da tespit edildi.
- Eski memur, örgütten ayrılanları kazanmak için çalışmış
Eski memur mahrem imam A.K. de kapatılan Bank Asya'da hesap açtı, çeşitli tarihlerde bu hesaba para yatırdı. FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan A.K, örgüt içinde "Abdullah" kod adını kullandı, FETÖ'nün "Deniz Kuvvetleri Ümit Yapılanması"nda yer aldı. A.K, örgütten ayrılanları tekrar kazanmak için çalışma yürüttü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!