31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
OHAL kapsamında çıkartılan KHK’larla toplam 131 bin 922 işlemin tesis edildi. Bunların; 125 bin 768'ini meslekten ihraç, 270'ini yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, 3 bin 213'ünü emekli personelin rütbesinin alınması, 2 bin 761'ini ise kurum ve kuruluşların kapatılmasından oluştu.
101 BİN 500 BAŞVURU SONUÇLANDIRILDI
Bu işlemlerden herhangi biri uygulanan 126 bin 300 kişi OHAL Komisyonu’na başvuru yaptı. Komisyon 2 yılda bu başvurulardan 101 bin 500’ünü sonuçlandırdı. 10 bin 200 başvuru kabul edilirken 91 bin 300 başvurunun ise reddine karar verildi. Komisyonun, geri kalan 24 bin 800 dosyayı ise bu yıl içerisinde sonuçlandırması bekleniyor.
O DEKONTLAR RAPORDA
Öte yandan, OHAL Komisyonu’nun 2019 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin rapor da yayımlandı. Raporda, Komisyonun karar verme sürecinde dikkate aldığı kriterler sıralandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından Bank Asya’ya para yatırılmasına ilişkin de önemli bir bilgi raporda yer aldı. O dönem Bank Asya’ya para yatıran örgüt mensuplarının dekontlara, "Arkandayız Bank Asya diren", "hep destek tam destek, seninleyiz Bank Asya" gibi notlar düştüğü ifade edilmişti. Bu açıklamaları içeren dekontlar da raporda yer aldı. Örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya’ya 2 milyar 363 milyon TL para yatırıldığı ortaya çıkmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!