Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

OHAL kapsamında çıkartılan KHK’larla toplam 131 bin 922 işlemin tesis edildi. Bunların; 125 bin 768'ini meslekten ihraç, 270'ini yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, 3 bin 213'ünü emekli personelin rütbesinin alınması, 2 bin 761'ini ise kurum ve kuruluşların kapatılmasından oluştu.

101 BİN 500 BAŞVURU SONUÇLANDIRILDI

Bu işlemlerden herhangi biri uygulanan 126 bin 300 kişi OHAL Komisyonu’na başvuru yaptı. Komisyon 2 yılda bu başvurulardan 101 bin 500’ünü sonuçlandırdı. 10 bin 200 başvuru kabul edilirken 91 bin 300 başvurunun ise reddine karar verildi. Komisyonun, geri kalan 24 bin 800 dosyayı ise bu yıl içerisinde sonuçlandırması bekleniyor.

O DEKONTLAR RAPORDA

Öte yandan, OHAL Komisyonu’nun 2019 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin rapor da yayımlandı. Raporda, Komisyonun karar verme sürecinde dikkate aldığı kriterler sıralandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından Bank Asya’ya para yatırılmasına ilişkin de önemli bir bilgi raporda yer aldı. O dönem Bank Asya’ya para yatıran örgüt mensuplarının dekontlara, "Arkandayız Bank Asya diren", "hep destek tam destek, seninleyiz Bank Asya" gibi notlar düştüğü ifade edilmişti. Bu açıklamaları içeren dekontlar da raporda yer aldı. Örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya’ya 2 milyar 363 milyon TL para yatırıldığı ortaya çıkmıştı.