Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

AA'nın haberine göre; söz konusu karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.