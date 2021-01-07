Oğuzhan Özyakup kendini buldu

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Çaykur Rizespor karşısında galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

Siyah-beyazlı taraftarların eleştirdiği isimlerin başında gelen Oğuzhan, bu sezon attığı gol sayısını ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın ilk golünde Larin'e pası veren isim olan tecrübeli futbolcu, mücadelenin üçüncü golünü de attı. Oğuzhan böylelikle Vodafone Park'ta oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından Çaykur Rizespor maçında da gol sevinci yaşadı.