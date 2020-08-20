Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Siyah-Beyazlı kulübün 'Bırakmam Seni' destek kampanyası çerçevesindeki yeni bir proje olan HelpSteps İş Birliği Lansmanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
PAOK ile çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Oğuzhan, “Çok önemli bir maçımız var. Kısa bir kamp dönemi oldu ama çok ağır idmanlar yaparak hazırlandık. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi’ne katılmamız gerekiyor. Hem futbolcunun kariyerinde oynayacağın en üst turnuvalardan birisi hem de kulübün gelir elde etmesi adına çok önemli. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Gidenler oldu, gelenler de oldu. İyi bir grubumuz var. İnşallah iyi bir sezon olacak” diye konuştu.
Yeni sezonda çok fazla maç oynanacak olmasıyla ilgili konuşan Oğuzhan Özyakup, “Futbolcular sürekli maça çıkmak ister. Bu nedenle 3-4 günde bir maça çıkmak bizim için güzel olacak. Zorlu maçlar da oluyor. Bir mağlubiyetin ardından hemen telafi etmek için başka maça çıkmak istersin. Birçok futbolcu bence saat 16.00-17.00’yi bekler. Bütün gün maçı beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Tabii ki burada farklı uygulamalar var ama bence bu saatlerde oynanacak maçlar çok güzel oluyor” dedi.
Tekrar Beşiktaş’a dönüşüyle ilgili de konuşan başarılı oyuncu, “Kırgınlık kalmadı. O dönem tabii ki bazı şeyler istediğim gibi olmadı. 2 sene şampiyonluk yaşadım, öncesinde zor dönemler yaşadım. Hollanda’da tamamen sıfırlanıp geldim. 12 sene sonra Hollanda’da oldum. Bu da pandemiye denk geldi ve annemin, babamın orada olması bana çok şeyi fark ettirdi. Gitmeden 1 gün önce Sergen hocam geldi. Ben kararımı vermiştim ve karşı tarafa sözüm vardı. Kendime güvenim tam. Burada çok zor dönemler de gördüm, zirveyi de gördüm. Beşiktaş’ın hedefi her zaman zirvedir. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
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