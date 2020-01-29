29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a veda etti. Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bu bir veda değil. Daha uzun ömürlü bir ilişki için sadece bir ara..." dedi.
Oğuzhan'ın paylaşımı şöyle:
"19 yaşımda Beşiktaş Ailesi’ne katıldım. Beşiktaş’ta, Beşiktaş ile büyüdüm.
Yaklaşık 8 senedir hep gurur ve mutlulukla giydim siyah beyaz formamı.
Her futbolcuya nasip olmayacak mutluluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Futbolla ilgili en güzel ve en özel anılarımın hemen hepsini Beşiktaş’ta yaşadım. Son dönemde maalesef bir o kadar da üzüldüm. Çok konuşmadım, çok paylaşmadım bazı şeyleri.
Para ile ilgili sorun çıkarttığıma dair haberler yapıldı. Haklı oldukları için değil, kulübümle ilgili “içeride alacağım var” diye açıklama yapmak bana yanlış geldiği için mecbur kalıncaya kadar açıklama yapmak istemedim. Ailem ve aile hayatım hep aynı düzende devam etmesine rağmen, maksatlı ve olmadığım biri gibi gösterildiğim haberlere uyandım. Belki daha iyi yönetebilirdim, belki daha çok konuşmam gerekiyordu. Tek mücadelemin sadece kendimle, kendimi geliştirmek için olmasını istedim ama aynı anda farklı konularla mücadele ederken buldum kendimi.
İnanıyorum ki bu ara her konuda çok iyi gelecek.
Uzun ilişkiler zordur. Her uzun ilişkide de inişler çıkışlar, iyi günler kötü günler olur. Bu bir veda değil. Daha uzun ömürlü bir ilişki için sadece bir ara... Her şey için teşekkür ederim.
Sevgi ve Saygılarımla,
Oğuzhan"
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