Beşiktaş'ta bir süredir eleştirilerin hedefinde olan ve zaman zaman taraftarın ıslıklı protesto ettiği Oğuzhan Özyakup'a yurt dışından talip çıktı. İtalya basınından Il Messaggero'nun haberine göre milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, siyah-beyazlıların kaptanını transfer listesine aldı.

Roma Sportif Direktörü Monchi'nin daha önce de Oğuzhan'ı transfer listesine aldığı ancak transferin gerçekleşmediğinin belirtildiği haberde başkent temsilcisinin yıldız futbolcu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da belirtildi.

Hollanda'da dünyaya gelen ve İngiltere'de de top koşturmuş olan Oğuzhan'ın Avrupa pasaportunun bulunmasının önemli bir avantaj olduğunun dile getirildiği haberde Roma'nın orta sahaya mutlaka takviye yapmak istediği, milli futbolcumuzun olmaması durumunda ise rotanın West Ham United'da top koşturan Pedro Obiang'a döneceği kaydedildi.

Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuzhan, bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkarken 1 gol ve 3 asist kaydetti.