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Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması: Belki ileride olur!

Oğuzhan Koç'tan 'Demet Özdemir' açıklaması: Belki ileride olur!

Önceki gün objektiflere yansıyan Oğuzhan Koç, gazetecilerin, "Sevgiliniz Demet Özdemir ile aynı projede yer almak ister misiniz?" sorusunu cevapladı. Ünlü şarkıcı, "Yakın zamanda yeni bir film projesi ile geleceğim. Demet ile oynamayı çok isterim. Belki ileride olur" dedi

10.12.2021 - 11:18 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Demet Özdemir ile aşk yaşayan şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisini izleyen isimler arasındaydı.

    "AŞIRI MERAK EDİYORUM"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Koç, "Gösteriye daha önce iki kere gelecektim ama ne yazık ki işlerim çıktı ve gelemedim. Hatta önceki gösteriye Demet ile gelecektik ama o tek gelmek zorunda kaldı. Aşırı merak ediyorum Yasemin'in gösterisini." dedi.

  • "BU KADAR BÜYÜK BİR BAŞARIYI BEKLEMİYORDUM"

    Geçtiğimiz günlerde çıkardığı "Aşkın Mevsimi" adlı şarkısı hakkında konuşan Oğuzhan Koç, "Kısa sürede bu kadar büyük bir başarıyı bekliyordum açıkçası. Bu yüzden de şu anki durumdan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

  • "BELKİ İLERİDE OLUR"

    Gazetecilerin, "Demet Özdemir ile aynı projede yer almak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, "Yakın zamanda yeni bir film projesi ile geleceğim. Devam filmi değil, tamamen yeni bir film. Biraz drama da kaçabilir. Tam netleşsin, haber vereceğim zaten. Demet ile oynamayı çok isterim. Çok güzel bir an olur benim için de. Belki ileride olur." şeklinde konuştu.

  • ÇEŞME'DE BELGELENMİŞTİ

    Öte yandan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti.

    "GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ"

    Oğuzhan Koç, ocak ayında, "Güzel bir sürecin arifesindeyiz." diyerek, Özdemir ile aşklarını duyurmuştu. Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşımıştı.

  • "AYNI EVDE YAŞAMIYORUZ"

    Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile aynı evde yaşadıklarına dair çıkan iddialara da yanıt vermişti. Söylentileri yalanlayan Özdemir, "Oğuzhan ile aynı evde yaşamıyoruz." demişti.

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