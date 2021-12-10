"BELKİ İLERİDE OLUR"

Gazetecilerin, "Demet Özdemir ile aynı projede yer almak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, "Yakın zamanda yeni bir film projesi ile geleceğim. Devam filmi değil, tamamen yeni bir film. Biraz drama da kaçabilir. Tam netleşsin, haber vereceğim zaten. Demet ile oynamayı çok isterim. Çok güzel bir an olur benim için de. Belki ileride olur." şeklinde konuştu.