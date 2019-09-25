Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Bir kafede kahvaltı yapan Oğuzhan Koç, Harbiye konseriyle ilgili, "Harbiye heyecanı hala devam ediyor. Çok keyifli bir konserdi. Harbiye konserinde bu kadar sevildiğimi, bu kadar dostumun olduğunu, bu kadar dinleyeceğim olduğunu bilmek çok güzel. Yılbaşına kadar konserlerim var. Harbiye konserinden sonra gaza geldim. Harbiye'den aldığım gazla Anadolu'nun da nabzını ölçelim. Ekim ayında çok güzel bir turne olacak" dedi.