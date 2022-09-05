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Oğuzhan Koç'a Demet Özdemir'den: Kocam bey! - Magazin haberleri

Oğuzhan Koç'a Demet Özdemir'den: Kocam bey!

Demet Özdemir, damatlığı ile verdiği pozu Instagram'dan paylaşan eşi Oğuzhan Koç'un gönderisine kayıtsız kalmadı

05.09.2022 - 13:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Demet Özdemir (30) ile Oğuzhan Koç (37), 26 Ağustos olarak belirledikleri nikah tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos’a ertelemişti. İkili, iki günlük gecikmeyle nikah masasına oturmuştu.

  • "KOCAM BEY!"

    Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile Özdemir'le hayatını birleştiren ünlü şarkıcıdan yeni paylaşım geldi. Damatlığı ile objektif karşısına geçen Koç, siyah-beyaz fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Demet Özdemir ise eşinin bu gönderisine kayıtsız kalmadı. Özdemir, Koç'a, "Kocam bey!" yorumunu yaptı.

    Ünlü şarkıcı ise Özdemir'e, "Eşim hanım" yanıtını verdi.

  • ELEŞTİRİLERİ Tİ'YE ALDI

    Özdemir, geçtiğimiz günlerde gecede annesi Ayşen Şener ile birlikte dans ederken çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayarak eleştirilere yanıt vermişti.

    Demet Özdemir'in, "Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef ama gerçek anlar! Ne eleştiri, ne kötüleme o anları gölgeleyebilir! An biriktirin, an... İyi bakın resime! Ne çok an, ne çok sevgi var..." notunu düştüğü gönderi takipçilerinden oldukça ilgi görmüştü.

  • KAYINVALİDEDEN MESAJ: BİZCE ÇOK GÜZEL BİR DÜĞÜNDÜ

    Ünlü şarkıcının annesi Kıymet Koç da sosyal medya hesabından Demet Özdemir için paylaşımda bulunmuştu.

    Düğünde çekilen fotoğrafları yayınlayan anne Koç, gelinine, "Demet'ciğim ailemize hoş geldin. Güzel bir gün, rüya gibi düğün... Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Hassasiyet, incelik, zerafet… Bence, bizce çok güzel bir düğündü." sözleriyle seslenmişti.

  • TERCİHLERİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLMÜŞTÜ

    Özdemir, düğününde iki gelinlik giymişti. Ünlü oyuncu, gecenin ilerleyen saatlerindeki kutlama için de ayrı bir elbise tercih etmişti. Demet Özdemir'in gelinlik tercihleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü. Kimi takipçisi ünlü oyuncunun tarzını beğenirken, kimisi ise eleştirmişti.

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