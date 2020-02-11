Son haftalarda siyah-beyazlı takımda daha fazla süre alan ve katkı veren Oğuz Savaş, "Maaşlarımızı günü gününe almıyoruz, 2,5 ay geriden geliyoruz. Takım içinde konuşarak bunları çözmeye çalışıyoruz." dedi

Son haftalarda iyi bir hava yakaladıklarına dikkati çeken 32 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon oyuncuların bu nedenle antrenmana çıkmaması konusuna değinerek, "İdmana çıkmama kulübe değil bize zarar verecek, şu anda çok iyi düzen var. Kazanıyoruz ve bu tek tek oyuncular için de önemli. Herkes değer kazanıyor. Bir iki fazla maaş almak için geleceğimizi riske atmanın lüzumu olmadığını düşünüyoruz ve aramızda bunu konuşuyoruz." diye konuştu.

Bir iş yaptıklarını ve doğal olarak paralarını almanın en doğal hakları olduğunu kaydeden Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu bir şekilde dengede tutmaya çalışıyoruz. Yönetim de ödemek için elinden geleni yapıyor. Biz de oyuncular olarak bir arada kalarak sorunları aşıp sahada elimizden geleni yapmaya uğraşıyoruz. Maaş ile ilgili sıkıntılar var ama bunu minimum şekilde sahaya yansıtıp en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu an idmanlara çıkıyor ve maçları oynuyoruz. İdmana çıkıp maçlara çıkmamız maaş almadığımız gerçeğini değiştirmiyor. İnşallah bu değişir."

"YOLUMUZA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Bazı yabancı oyuncuların takımdan ayrılmasının kendilerini üzdüğünü anlatan Oğuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Sevilen oyunculardı. Onların kararına da saygı duymak zorundayız. Bu bir iş ve herkes ailesini geçindiriyor. Hak edilen bir para var. Takımdan ayrılan McKissic elinden geleni yapıyordu, hak ettiği bir şeyi istiyor. Ona 'niye gittin, niye bıraktın' deme hakkımız yok. Kalsaydı iyi olurdu, çok iyi oynuyordu ve katkı veriyordu ama bir şekilde onların yokluğuna alışıp uyum sağlamamız gerekiyor. McKissic gitti Galatasaray ve Avrupa maçına çıktık. Gidenlere üzülerek kaybedecek vaktimiz yok. Bir şekilde toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

"ÖNEMLİ ÇIKIŞ YAKALADIK"

Başantrenör Dusko Ivanovic'in ayrılmasının ardından Burak Bıyıktay'ın gelişiyle nelerin değiştiği yönündeki soruyu yanıtlayan Oğuz, "Önemli çıkış yakaladık. Herkesin öz güveni artmış durumda, potansiyelini üst seviyede kullanıyor. Çok iyi mücadele ediyoruz. Son haftalarda yaptığımız en iyi şey mücadele etmek. Kaybetsek bile mücadele ederek kaybederiz." şeklinde konuştu.

Takımdaki en büyük değişimin oyuncuların öz güveninin artmasıyla olduğuna dikkati çeken Oğuz, "Oyuncular hissettiği güveni sahaya yansıtmaya başladı. Burak ağabeyin bize verdiği rahatlıkla güven arttı." yorumunu yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan deneyimli basketbolcu, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri konusunda ise "Şu an üst turdayız, rakibimizi bekliyoruz. 4. sıradan üst tura çıktık ve birinciyle eşleşeceğiz. Avantaj rakibimizde olacak. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci yarısında gösterdiğimiz performansla herkesi yeneceğimizi gösterdik. İnşallah çeyrek final oynarız." ifadelerini kullandı.

"TÜRK KADROMUZ EN İYİ KADROLARDAN BİRİ"

Artan performansına değinen Oğuz, şunları kaydetti:

"Geldiğimden beri hazır olmaya çalışıyorum. İlk geldiğimde Dusko vardı, forma giymek için çok uğraştım. Geç anlaştığımdan form sorunum vardı. Sakatlıklar oldu, oyuncular gitti ve fazla süre aldım. Hazır olduğumu hissediyordum ve bunu da gösterdim. Burak ağabey katkıyı alınca oynatmaya devam etti. İnşallah bu katkıyı vermeye devam ederim."

Yabancı oyuncuların gitmesiyle her oyuncunun vereceği katkının çok önemli olduğunu anlatan Oğuz, "Ben, Samet, Burak Can, Birkan, İsmet ve Sabahattin; herkesin katkısı çok değerli. Türk ağırlıklı bir kadroyla oynuyoruz. Türk kadromuz en iyi kadrolardan biri. Bunu şu ana kadar gösterdik." görüşlerini paylaştı.

"MİLLİ TAKIMDA TABİİ Kİ OYNAMAK İSTERİM"

Oğuz, milli takım beklentisinin olup olmadığı yönündeki soruya, "Milli takımda tabii ki oynamak isterim. Önümüzde elemeler var. 'İyi oynuyorum almadılar' diye bir beklentim yok. Davet gelirse milli formaya hizmet etmek için elimden geleni yaparım. Çağırmazlarsa küsecek halim yok." şeklinde cevap verdi.

Ligdeki uzun Türk oyuncuların performansına değinen Oğuz, "İyi uzun oyuncularımız var. Semih, Sertaç ve Muhsin iyi oynuyor. Ben de iyi sezon geçiriyorum. Kararı Ufuk ağabey (Sarıca) verecek." diye konuştu.

Deneyimli basketbolcu, milli takımda görev alacak Shane Larkin konusunda ise şunları söyledi:

"Larkin'in oyunculuğu tartışılmaz. Geçen sezon ve bu sezon yaptığı işler inanılmaz. Çok üst seviyede oynuyor. Milli takıma katkı verecektir. İnşallah daha çok katkı verir. Tabii keşke Türk oyuncu yetişse ve bu katkıyı verse, onun yaptığını Türk oyuncu yapsa. Eminim ki herkes daha çok gurur duyar."

5-6 sezon daha basketbol oynamak istediğini belirten Oğuz, "Kafamdaki plan bu, tabii sakatlık olmazsa. Sakatlık en kötü şeylerden biri. Şu anda kendimi iyi hissediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.