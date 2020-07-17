Oğuz Savaş, Frutti Extra Bursaspor'da

Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-21 sezonunda iki kulvarda birden mücadele edecek olan Frutti Extra Bursaspor kadrosunu A Milli Takım'la dünya ikinciliği yaşamış milli oyuncu Oğuz Savaş ile güçlendirdi. 33 yaşındaki başarılı pivot, Euroleague'de toplam 1196 sayı attı" ifadelerine yer verildi.

2004 yılından itibaren Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Oğuz Savaş, 202 kez Euroleague'de sahaya çıkarken bir kez Final-Four oynama başarısı gösterdi. 2010 yılında dünya ikincisi olan ay-yıldızlıların kadrosunda bulunan Savaş, 2013 yılında Mersin'deki Akdeniz Oyunları'nda A Milli Takım'la şampiyonluk yaşadı.