Yerli içecek üreticisi Oğuz Gıda, yurtdışı satışlarını artırarak küresel marka haline gelmeyi hedefliyor. Gazlı içecekler, meyveli içecekler, enerji içecekleri, vitamin ve sporcu içecekleri ve gazoz-soda çeşitleri ile faaliyetlerini sürdüren Oğuz Gıda'nın CEO’su Enes Örer, “Ürünlerimiz; Asya, Ortadoğu, Balkanlar, Afrika, Avrupa ve Amerika’da bulunan tüm ülkelerde, bu ülkelerin market zincirlerinde satılmakta” diye konuştu.

Soğuk ve alkolsüz içecek kulvarında tüm ürünleri çeşitli gramaj ve ambalajlarda üretme becerisine ve knowhow’ına sahip olduklarını belirten Örer, “Kendi markalarımızın yanı sıra Türkiye ulusal zincirlerinin neredeyse tamamına privatelabel üretim gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ihracat privatelabel taleplerini de karşılayabiliyoruz” dedi.

Enes Örer, “Adana ve Sakarya fabrikalarımızda tetra, teneke ve pet ambalajlarda yüzde 100 meyve suyu, meyve nektarı, meyveli ve aromalı içecek grupları, soda, soğuk çay, kola ve aromalı gazlı içecekler, malt içecekleri, vitamin içecekleri ve enerji içeceği alanında üretimler gerçekleştiriyoruz. Bolu fabrikamızda ise cam şişeli gazoz, soda, meyveli soda içeceklerin üretimi gerçekleşiyor” diye konuştu.

10 MİLYON EURO YATIRIM

Firmadan verilen bilgiye göre 2017 sonu ve 2018 yılının tamamında yeni fabrika ve yeni hat yatırımlarında bulunan Oğuz Gıda, söz konusu dönemde 10 milyon Euro'luk yatırım gerçekleştirdi.