12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken tecrübeli futbolcu Oğuz Ceylan takımının son antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Her futbolcu gibi kendisinin de ay-yıldızlı formayı giyme hayalinin olduğunu aktaran 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde yetkililerden milli takım için telefon geldiğini açıkladı.
"MİLLİ TAKIM HEDEFİM VE HAYALİM VAR"
Milli takım forması giymeyi çok istediğini ve onun için çalıştığını söyleyen Oğuz Ceylan, yetkililerden milli forma için telefon aldığını da açıklayarak, “Her futbolcu gibi benim de milli takım hedefim ve hayalim var. Bunun için mücadele ediyorum. Olursa çok iyi olur ve onurla gider görevimi yaparım. Bununla ilgili milli takımdan bir telefon da geldi zaten. Ne olur bilmiyorum ama inşallah olur ve kadroya girerim. Ben ona hazır olmaya çalışıyorum. Her futbolcu gibi benim de eksikliklerim var. Bunları gidermek için çalışıyorum. Forma şansı gelirse bunu en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum” dedi.
"LİGİN İKİNCİ YARISINDA İYİ OYNUYORUZ"
Ligin ikinci yarısındaki maçların genelinde iyi bir performans sergilediklerini de belirten Oğuz Ceylan, “Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi güçlü takımlarla oynadık. Bu maçlarda çok iyi futbol oynadık. Bundan sonra da rakip ayırt etmeden aynı mücadeleyi göstermeye devam edeceğiz. O nedenle iyi oynamaya devam edersek Alanya deplasmanından da puan yada puanlarla dönebiliriz. Şuan için her şey iyi gidiyor ve umarım böyle gitmeye devam eder” ifadelerini kullandı.
"LİDERE KARŞI ALINMIŞ BİR PUAN KOLAY DEĞİL"
Geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan 29 yaşındaki sağ bek, “Trabzonspor maçının ilk yarısında şanssız bir gol yedik. Çok pozisyona da girdik ama bunları kötü bir şekilde harcadık. Sonuçta maçta bir puanda aldık ve lidere karşı alınmış bir puan kolay değil. İyi bir puan çıkardığımızı düşünüyorum. Umarım diğer haftalarda da böyle devam ederiz” diye konuştu.
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