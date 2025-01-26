Oğuz Aydın: Galibiyetin keyfini çıkarıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Oğuz Aydın, galibiyeti değerlendirdi.

"GALİBİYETİN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ"

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Oğuz Aydın attığı golle ilgili "Kalecinin çok öne çıktığını gördüm ilk yarıda ve ikinci yarıda. Kalecinin önde olduğunu düşündüm ve sağıma çekip vurdum, gol oldu." dedi.

Son olarak karşılaşmayı değerlendiren Aydın, "İlk yarıda kötü bir oyun sergiledik. Ama içeriye girdikten sonra takım olarak kenetlendik ve söz verdik. 9 dakikada 3 gol bulduk. Bunun keyfini yaşıyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.