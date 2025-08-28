Ogün Sanlısoy'dan 'ifşa' açıklaması

Birçok ünlü isim hakkında çıkan taciz ifşaları konuşulmaya devam ederken, şarkıcı Ogün Sanlısoy ile ilgili de taciz iddiası ortaya atıldı. Sanlısoy, söz konusu iddia sonrasında açıklama yaptı.

Ünlü müzisyen; "Son günlerde sosyal medya platformlarında 'ifşa' adı altında yapılan paylaşımlarda adımın haksız yere karıştırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Kim tarafından yazıldığı belli olmayan, gerçeği yansıtmayan çirkin bir senaryo birkaç kişi tarafından dolaşıma sokulmuştur. Konunun asılsız olduğunu anlatmak amacıyla bu kişilere ulaşmaya çalışmamıza rağmen herhangi bir geri dönüş sağlanamamıştır. Hayatım boyunca hassas konulara karşı daima duyarlı olmuş, şarkılarımda da bu konulara yer vermiş biri olarak, hakkımda ortaya atılan bu temelsiz iddialar beni derinden üzmüştür. Avukatlarım, bu iftirayı ortaya atan kişiler hakkında gerekli hukuki süreci hızlıca başlatacaktır. Ayrıca bu paylaşımları sürdüren kişilerin de iki gün içerisinde içeriklerini kaldırmaları beklenmektedir; aksi durumda onlar hakkında da hukuki yollara başvurulacaktır. Bu süreçte yanımda olan, bana inanan ve destek veren dostlarıma, grup arkadaşlarıma, sevgilime ve tüm sevenlerime yürekten teşekkür ederim" dedi.