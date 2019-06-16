Ogün Altıparmak'ın oğlu Fenerbahçe'den ihraç edildi

16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a hakaret ettiği iddia edilen sarı-lacivertlilerin efsane ismi Ogün Altıparmak'ın oğlu Okan Altıparmak'ın, kulüpten ihraç edilmesine oy çokluğuyla karar verildi.
Ülker Stadı'nda yapılan olağan mali genel kurulda, yönetim kurulunun ihraç kararı aldığı dört isim için oylama yapıldı.
Okan Altıparmak, yönetim kurulu tarafından sosyal medyada Ali Koç'a FETÖ suçlaması yaptığı gerekçesiyle ihraç edildi.
Yönetim kurulunun kararı genel kurulun oylarına sunulmadan önce Okan Altıparmak, savunması yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Altıparmak, yanlış anlaşıldığı için de Ali Koç'tan özür diledi.
Bu sırada baba Ogün Altıparmak, tribünden oğluna yapılan olumsuz tezahüratlara tepki gösterdi. Bunun üzerine başkan Ali Koç, Ogün Altıparmak'ın yanına giderek kısa bir konuşma yaptı.
Okan Altıparmak'tan sonra söz alan Ali Koç, Altıparmak'ın affedilmesini üyelerden isteyerek, şunları kaydetti:
"Ne yazıkki seçim döneminde başkanın ve ona yakın olan bazı insanların bana bu yakıştırmaları yapmasından dolayı bazı insanlar etkilendi. 3 Temmuz'da yaşadıklarımızdan sonra bir seçim kazanma uğruna, o yakıştırmayı yapanlara daha çok kırıldım. Okan saçma sapan tweetler attı. Sonra 20 sayfalık savunmasını bize yolladı. Dosyayı da etraflıca okuduk. Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur. Okan'ın yaptığı açıklamaları inandırıcı bulmamakla beraber Ogün ağabeyin hatırına affedilmesini istiyorum." diye konuştu.
Ali Koç'un affedilmesi yönünde oy kullandığı oylamada Okan Altıparmak, 196'ya karşı 123 oyla Fenerbahçe Kulübü üyeliğinde ihraç edildi.
İKİ ÜYE AFFEDİLDİ
Genel kurulda Okan Altıparmak'ın dışında bir üye daha ihraç edilirken, iki üye affedildi.
Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle yönetim kurulunun Ayça Hacıalioğlu hakkındaki ihraç kararlarını, genel kurul üyeleri onayladı. Aynı suçlamalardan İrfan Yılmaz'ın ise genel kurul üyeleri tarafından eski yönetim kurulunun ihraç isteği reddedildi.
FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan Tayfun Oktay, savunmasında bu suçlamaların OHAL Komisyonu tarafından düşürüldüğünü ve haklarının kendisine iade edildiği açıkladı.
Yapılan oylamada Tayfun Oktay'ın ihraç kararı da genel kurul üyeleri tarafından kaldırıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!