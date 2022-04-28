"AŞK FEDAKARLIK İSTER"

Mekandan önce ayrılan Engin'e, "Miray Hanım sürekli sette. Şimdi de Edirne'de yeni bir dizi çekimine başlayacak. Bu sizin için zor oluyor mu?" sorusu yöneltildi.

Oğulcan Engin, basın mensuplarına, "Aşk fedakarlık ister." yanıtını vererek, sevgisini bir kez daha dile getirdi.