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Oğulcan Engin'den 'Seda Sayan-Çağlar Ökten' sorularına yanıt yok! - Magazin Haberleri

Oğulcan Engin annesinin nikahına neden katılmadı?

Annesi Seda Sayan'ın nikah törenine katılmayan Oğulcan Engin, önceki akşam Yeniköy'deydi. Engin, konuyla ilgili sorular karşısında suskunluğunu korudu

28.04.2022 - 09:14 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aşkları tam gaz devam eden Miray Daner-Oğulcan Engin çifti, önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi.

  • "AŞK FEDAKARLIK İSTER" 

    Mekandan önce ayrılan Engin'e, "Miray Hanım sürekli sette. Şimdi de Edirne'de yeni bir dizi çekimine başlayacak. Bu sizin için zor oluyor mu?" sorusu yöneltildi.

    Oğulcan Engin, basın mensuplarına, "Aşk fedakarlık ister." yanıtını vererek, sevgisini bir kez daha dile getirdi.

  • O SORULARA YANIT YOK

    Engin, 7. kez Çağlar Ökten ile dünyaevine giren annesi Seda Sayan'ın nikahına katılmadığının hatırlatılması üzerine ise sessizliğini korudu.

  • "OĞULCAN HAKLI"

    Oğulcan Engin'in ardından mekandan çıkan ünlü oyuncu da gazetecilerle sohbet etti. Daner, "Çekimlere ara verildi. Bu süreçte istanbulda olacağım." dedi.

    Miray Daner, muhabirlerin, "Sürekli sette olduğunuz ve görüşemediğiniz için Oğulcan Bey, 'Aşk fedakarlık ister' dedi. Siz neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Öyle mi dedi? Haklı..." cevabını verdi.

  • Oyuncu, müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ın evlendiği yönündeki sorulara ise, "Teşekkür ederim." demekle yetindi. 

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