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Oğulcan Engin: Babam Sinan Engil'le dertleşeceğiz - Magazin haberleri

Oğulcan Engin: Babamla dertleşeceğiz

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı oyuncu Ezgü Eyüboğlu ile kısa bir süre önce ayrılan işletmeci Oğulcan Engin, önceki gün babası Sinan Engin ile Cihangir'de buluştu. Muhabirlerle sohbet eden Engin, "Bugün baba-oğul buluşmamız var, konuşup dertleşeceğiz." dedi

17.08.2021 - 11:57 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın işletmeci oğlu Oğulcan Engin, yollarını geçtiğimiz hafta ayırmıştı. İkili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takibi bırakıp, birlikte çekilen fotoğraflarını da silmişti.

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 30 yaşındaki Engin'e baba desteği geldi. Oğulcan Engin, geçtiğimiz gün spor yorumcusu Sinan Engin'i, Cihangir'de işletmeciliğini yaptığı restoranında ağırladı.

  • BABA-OĞUL BULUŞMASI

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Engin, "Bugün baba-oğul buluşmamız var, konuşup dertleşeceğiz. Babam bugün baş konuğum." diye konuştu.

  • AİLEYE GİRMİŞTİ

    Öte yandan Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisinin babası Sinan Engin ile sosyal medyada takipleşmeye başlamıştı. Bu gelişme, "Ezgi aileye girdi." şeklinde yorumlanmıştı.

  • "EVLİLİK" AÇIKLAMASI

    Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Oğulcan Bey ile çok güzel giden bir beraberliğiniz var. Bu ilişkiyi evlilik ile taçlandırmayı düşünüp, konuştuğunuz oldu mu?" sorusuna ise, "Şu anda öyle bir planımız yok. Biz böyle mutluyuz." şeklinde yanıt vermişti.

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