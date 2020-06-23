Çaykur Rizespor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Galatasaray'la anlaştığı öne sürülen Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. TFF'de Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesinin 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldığı görülüyor.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde opsiyon haklarının bulunduğunu daha önce dile getirmişti.

Başarılı oyuncu Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 müsabakada 4 gol 2 asistlik performans ile takımına katkı sağladı.