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OGS ve HGS farkı: OGS ile HGS arasındaki fark nedir? OGS mi HGS mi daha avantajlı! OGS nedir, HGS nedir?

OGS ve HGS farkı: OGS ile HGS arasındaki fark nedir?

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası kaldırıldığı duyurulan OGS ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Vatandaşlar; OGS ile HGS arasındaki farkı ve hangisinin daha avantajlı olduğuna ilişkin aramalar yapıyor. İşte ayrıntılar...

15.02.2022 - 10:18 | Güncelleme: GÜNDEM

  • OGS ile HGS günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. OGS'nin kaldırılması sonrası vatandaşlar; OGS ile HGS farkı nedir ve hangisi daha avantajlıdır sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

  • OGS İLE HGS FARKI NEDİR?

    OGS'nin açılımı Otomatik Geçiş Sistemi'dir ve araç içine yerleştirilen elektronik bir cihaz sayesinde köprü ve otoyollardan duraksamadan geçmeyi sağlarken. HGS, ise Hızlı Geçiş Sistemi olan yeni sistemdir. KGS'nin yerini alması planlanan HGS karayollarında nakit para tahsilatını sonlandıracaktır. KGS sistemindeki kontör bitmesi, gişelerde dur-kalk yapılması sorunu çözülecek ve trafik yoğunluğu da azalacaktır.

  • OGS NEDİR?

    Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), Türkiye paralı yollarında kullanılan, para ödeme gişelerinde işlemlere büyük hız kazandıran sistemdir. Ücret toplama işlevi gişelerde yer alan antenler aracılığı ile araç üzerindeki etiketin algılanması ve bu etiket ile ilişkilendirilmiş banka hesabından veya kredi kartından otomatik para tahsil edilmesi esasına dayanır. Böylelikle ödeme yapmak için duraksamaya gerek kalmadan gişelerden hızlı bir geçiş sağlanır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki nakit gişeler kaldırıldığı için artık Boğaz Köprüleri'nde sadece OGS ve HGS sistemi mevcuttur.

     

     

  • HGS NEDİR?

    Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), 17 Eylül 2019 tarihinde İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir- Çeşme Otoyolu, Boğaz Köprüleri, Anadolu Otoyolu, Avrupa Otoyolu, Niğde-Mersin-Şanlıurfa otoyollarındaki ücret toplama istasyonlarının PTT Genel Müdürlüğü tarafından denetlendiği bir sistemdir. Köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerinin hızlı bir şekilde ödenmesini sağlamakta olan bu sistem, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tüm otoyol ve köprü geçişlerinde kullanıma açılmıştır.

     

     

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