Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kanunla öğretmenlere mali ve sosyal haklar verileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen programda konuştu.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız görerek şartları zorlama pahasına gereken her türlü adımı atıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Türkiye vizyonuna yakışır biçimde inşallah büyük Türkiye'nin mimarları olan öğretmenlerimizi de korumayı, gözetmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak. Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.