Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı tamamlandı

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Tek oturumda düzenlenen ve saat 10.00'da başlayan sınav, 12.30'da tamamlandı. 81 ilde, 1.489 sınav merkezinde 28 bin 650 salonda gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nda 70 bin kişi görev yaptı.

Sınavda, adaylara her biri 1 puan değerinde 100 soru yöneltildi ve 150 dakika yanıtlama süresi verildi.

Değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak sınavda yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecek. Sınav sonucuna göre 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.